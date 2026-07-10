نبيل: المتحدة للرياضة جهزت مطار العلمين في فترة قصيرة لاستقبال المنتخب الوطني

قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إنّ الشركة المتحدة للرياضة استطاعت في فترة قصيرة تجهيز مطار العلمين الدولي وهبوط طائرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وخروج أفراده من المطار بشكل مميز، مشددًا، على أنّ تضافر الجهود كان شيئا مهما للغاية.

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة إكسترا نيوز، أن وزير الطيران كان مرنا للغاية فيما يتعلق باستيعاب الحدث –عودة أفراد المنتخب الوطني إلى مدينة العلمين بعد انتهاء المشاركة في مونديال 2026- بشكل كبير، كما كان وزير الصحة موجودا.

وتابع: «ما حدث اليوم التفاف وزاري جميل جدا، أما فيما يتعلق بالفترة المقبلة والبناء على ما تحقق، فسيكون هناك مشروع كبير جدا، سيتم تناوله في وجود المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات المعنية على 27 محافظة لانتشار ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وانتقاء اللاعبين».

وأردف: «من المهم أن نمنح الأمل لأبنائنا في المحافظات المختلفة وانتقاء اللاعبين المميزين ووجود أكثر من رافد للمنتخبات، والإنجاز لن يكون مقتصرا على المنتخب الأول فقط، لكنه سيمتد إلى منتخبات الشباب والناشئين لكرة القدم».