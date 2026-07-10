تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج

خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي قرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عقب اندلاع حريق هائل داخل نجع الشيخ مبارك، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص آخر، بعدما التهمت النيران منزلًا وامتدت إلى نحو 6 منازل متجاورة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع وقوع كارثة أكبر.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق ضخم بناحية نجع الشيخ مبارك بقرية الجلاوية دائرة مركز ساقلتة، ووجود حالات إصابة وخسائر مادية نتيجة امتداد النيران إلى عدد من المنازل.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبدأت القوات في محاصرة النيران والتعامل معها، وسط جهود مكثفة لمنع امتدادها إلى باقي المنازل المحيطة، خاصة مع سرعة انتشار الحريق بسبب قرب المنازل من بعضها.

وأسفر الحريق عن وفاة نجوى م. ق، 44 عامًا، حيث تم نقل جثمانها إلى مستشفى ساقلتة المركزي، كما أصيب شخص آخر جراء الحريق، وتم التعامل مع حالته، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة، فيما تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، مع إجراء عمليات الفحص بمكان الحادث وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لمعرفة سبب اندلاع الحريق، سواء كان بسبب ماس كهربائي أو نتيجة أي أسباب أخرى.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب وفاة السيدة، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابسات الحادث، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحريق الذي تسبب في أضرار بعدد من المنازل.