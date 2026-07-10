محافظ سوهاج يوجه بفحص واقعة مستشفى جرجا المركزي

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة فحص ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد "كلب" داخل أروقة مستشفى جرجا المركزي، والوقوف على حقيقة الأمر وإعداد تقرير فوري بملابسات الواقعة.

وشدد المحافظ على ضرورة توضيح كافة الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس سلامة المرضى أو ينال من الانضباط العام داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، مع إحالة جميع المسؤولين المقصرين في أداء عملهم إلى التحقيق العاجل فورًا.

محافظة سوهاج

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تشكيل لجنة مشكلة من الإدارة الصحية والتفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية، للانتقال الميداني إلى المستشفى ومراجعة الكاميرات.

واكد صدور تعليمات مشددة لكافة المستشفيات بإحكام الرقابة على البوابات وتكثيف عمل الأمن الإداري لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.