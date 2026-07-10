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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يحيل 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بجرجا ودار السلام للنيابة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
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أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بنطاق مركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة فوراً ، جاء هذا القرار الرادع بناء على مذكرة عرض رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وكشفت المذكرة قيام المتهمين  بتضليل المنظومة وتجاهل تصوير المخالفات الفعلية حيث قاموا بتصوير مواقع بديلة تبعد أمتاراً قليلة عن المواقع الحقيقية للتعديات.

محافظة سوهاج

وتحرير محاضر معاينة ومحررات رسمية غير سليمة بالتواطؤ مع فنيي القرى المسؤولين.

وجاء قرار الإحالة بعد تحويل الملف للشؤون القانونية بالديوان العام، والتي قامت بفحص الأوراق وسماع أقوال المشكو في حقهم.

وأكدت التحقيقات ثبوت سوء النية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم إيقاف التعديات في المهد.

وبالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج و اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج تم إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم وتواطؤهم للنيابة العامة في هذه الواقعة لمنع أي محاولة للالتفاف على القانون.

وشدد اللواء طارق راشد على أن عهد التستر على المقصرين أو الفاسدين قد انتهى تماما وانه لا تهاون ولا خطوط حمراء في مواجهة أي مسؤول ثبت خروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي أو محاولة تضليل الدولة.

واشار إلى أن المحافظة تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه تسهيل التعدي على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية.وتأتي هذه الخطوة كرسالة حاسمة بأن القانون سيُطبق بكل حزم وقوة على الجميع دون استثناء.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج تحقيق النيابة

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