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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق قافلة التأمين الطبى برأس البر خلال شهور الصيف

قافلة طبيه
قافلة طبيه
زينب الزغبي
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أطلقت ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بدمياط قافلة التأمين الطبى التى تستمر خلال فصل الصيف بمدينة رأس البر وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة..

هذا وتقدم القافلة التى تتمركز يوميا بسوق شارع ١٠١ من الساعة ١ ظهرا وحتي الساعة ٨ مساء" خدمات الرعاية العلاجية من كشف وعلاج بالمجان ، حيث تأتى تلك الجهود فى إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي للمصايف و لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمصطافين بمدينة رأس البر خاصة مع تردد الآلاف من المواطنين على مدينة رأس البر خلال فصل الصيف .

جاء ذلك بناء علي تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والاستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط  و توجيهات الدكتور محمد عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة والسكان.

دمياط محافظ دمياط قافله طبيه ادويه علاجيه

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