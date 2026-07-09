توريد صناديق قمامة جديدة لدعم منظومة النظافة بدمياط



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، خطة توريد 200 صندوق قمامة جديد، وذلك خلال تفقده اليوم لجراج ديوان عام المحافظة، واطلع " المحافظ " على خطة توزيع الصناديق على الوحدات المحلية للمراكز والمدن التى تأتى ضمن خطة توريد اجمالى نحو 275 صندوق وثلاث سيارات مكبس تم توريدهم من قبل ، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وتابع " محافظ دمياط " سير العمل بحراج الديوان العام بأقسامه المختلفة، و منظومة الحملة الميكانيكية، و خطة عمل المعدات والسيارات ، وأكد على أهمية تقديم الدعم اللازم لمنظومة النظافة، بما يحقق رؤية المحافظة نحو الإرتقاء بها بكافة المناطق.