محافظ دمياط يفتتح مهرجان التسوق المجاني للأيتام



افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، مساء اليوم، فعاليات مهرجان التسوق المجاني للأيتام، الذي تنظمه مؤسسة أنهار الخير للتنمية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و طارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة .



هذا وقد تفقد " محافظ دمياط " أقسام المعرض المختلفة، الذى يضم مختلف السلع الغذائية واللحوم وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. والتقى بالأسر المستفيدة، كما قام بتوزيع بونات شراء عليهم مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف " محافظ دمياط " أن المهرجان يهدف الى إدخال البهجة على الأطفال الأيتام وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على احتياجاتها الأساسية، من خلال إتاحة الفرصة لاختيار ما يناسبها من بين مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها، ويعزز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.