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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص في تصادم مروع بمدخل طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت لحظات عادية على الطريق الوسطاني عند مدخل مدينة طما شمال محافظة سوهاج إلى مشهد مأساوي، بعدما وقع تصادم عنيف بين سيارة ملاكي ومركبة "توك توك"، أسفر عن مصرع طفلين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حالتان في وضع صحي حرج.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الوسطاني عند مدخل مدينة طما، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع خسائر بشرية كبيرة نتيجة قوة الاصطدام.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:" إسراء ب. ك 15 عامًا، وشقيقها أحمد ب. ك 9 أعوام"، حيث فارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، وتم إيداع الجثمانين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وهم:" وفاء ر ع، 50 عامًا، والتي أصيبت باشتباه كسر في العمود الفقري، وآلاء ب. ك، 18 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، فيما أصيب عمرو ع. ث. ت، 19 عامًا، ويقيم بقرية الشوكا، بكدمات وإصابات متفرقة بالوجه".

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم إدخال الحالتين الخطر للعناية الطبية المكثفة، بينما يخضع المصاب الثالث للفحوصات والعلاج اللازم، وسط متابعة مستمرة من الأطقم الطبية.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات التصادم، وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن السرعة الزائدة أو أي عوامل أخرى.

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