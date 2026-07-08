قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
«الفوز مش بالعافية ولا بالسرقة التحكيمية».. أحمد عبدالقادر ينتقد الحكام في بطولة كأس العالم
ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون
بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال
واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز
وزيرة التضامن الاجتماعي تدعّم منتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «شرفتوا مصر لا تحزنوا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر يُعلق على خروج منتخب مصر من كأس العالم: «كل الفخر والاحترام للفراعنة»

فاروق جعفر
فاروق جعفر
سارة عبد الله

علّق فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وكتب فاروق جعفر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "كل الفخر والاحترام لمنتخب مصر".

وقلب منتخب الأرجنتين الطاولة على منتخب مصر ، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى دور الثمانية، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل مروان عطية عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ياسر إبراهيم وسددها برأسية قوية سكنت شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء، استقبلها مصطفى زيكو وسددها في شباك الأرجنتين.

وسجّل منتخب الأرجنتين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، بعدما أرسل ليونيل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن ترتد وتسكن الشباك.

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، بعد عرضية أخرى من ميسي استغلها مونتيل، الذي مرر الكرة إلى ميسي ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وجاء هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما أرسل ميسي عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها إنزو فيرنانديز وسددها برأسية قوية داخل شباك مصطفى شوبير، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

فاروق جعفر منتخب مصر الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

السياحة

سامح سعد: السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: فضيحة تحكيمية حرمت الفراعنة من إنجاز تاريخي

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد