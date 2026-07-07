رافضة تهديد أمن الملاحة .. البحرين تدين استهداف الناقلتين السعوديتين والقطرية

أدانت مملكة البحرين استهداف الناقلة السعودية "وديان" والناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، وتستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لضمان سلامة الممرات البحرية وحماية حركة التجارة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي، إن المملكة ترفض جميع الأعمال التي تستهدف السفن التجارية أو تعرّض حرية الملاحة للخطر، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق المنظمة لحركة الملاحة البحرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة أن استهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية العالمية من شأنه أن يهدد سلاسل الإمداد الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة دعم البحرين لجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية التي تحافظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

ويأتي الموقف البحريني في أعقاب بيانات صدرت عن كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن الحادث. وكانت السعودية قد أدانت استهداف الناقلة "وديان"، فيما أدانت قطر استهداف الناقلة "الركيات"، وحمّل البلدان، في بياناتهما الرسمية، إيران مسؤولية الاعتداء على الناقلتين، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفاه بالانتهاكات التي تمس أمن الملاحة في مضيق هرمز. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تلك الاتهامات.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي توتر أمني فيه محل اهتمام واسع من الأسواق الدولية والدول المستوردة للطاقة. لذلك، غالبًا ما تثير الحوادث التي تستهدف السفن التجارية مخاوف من انعكاساتها المحتملة على حركة التجارة وأسعار الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وتعكس الإدانة البحرينية توافقًا خليجيًا على رفض أي أعمال تهدد سلامة الملاحة الدولية أو تعرقل انسياب التجارة عبر الممرات البحرية الحيوية، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

وتواصل التطورات المرتبطة بالحادث استقطاب اهتمام إقليمي ودولي، في ظل دعوات متزايدة إلى إجراء تحقيقات شفافة لتحديد ملابساته، وضمان محاسبة المسؤولين عنه وفق الأطر القانونية الدولية، بما يسهم في حماية أمن الملاحة والحفاظ على استقرار أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم.

