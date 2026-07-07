روي كين يهاجم FIFA: توجد فرق مفضلة تتم حمايتها.. وكرة القدم أصبحت رخوة

وجّه أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الأيرلندي السابق، روي كين، انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، معربًا عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المنافسات الأخيرة.

وقال كين إن "FIFA لديهم فرقهم المفضلة التي يحمونها"، واصفًا ما يحدث بأنه "مهزلة حقيقية"، في إشارة إلى ما اعتبره ازدواجية في التعامل مع بعض الحالات التحكيمية.

وأضاف النجم السابق أن كرة القدم الحديثة "أصبحت لعبة رخوة وهشة"، منتقدًا المبالغة في حماية اللاعبين والتدخلات التحكيمية التي يرى أنها أفقدت اللعبة جانبًا من قوتها وتنافسيتها.

وتأتي تصريحات كين امتدادًا لانتقاداته المعتادة لأسلوب إدارة المباريات والتحكيم، إذ يُعرف بمواقفه الصريحة والحادة تجاه القضايا المثيرة للجدل في كرة القدم.