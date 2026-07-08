بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الخميس، عائدة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك بعد انتهاء مشاركة "الفراعنة" في بطولة كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الوطني مشواره في البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ليودع المنافسات بعد ظهور نال إشادة واسعة خلال النسخة الحالية من المونديال.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توفير رحلة خاصة لعودة البعثة، بهدف تسهيل إجراءات السفر ومنح اللاعبين والجهازين الفني والإداري أكبر قدر من الراحة عقب انتهاء المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى القاهرة الخميس، بعد رحلة استمرت لعدة أسابيع خاض خلالها المنتخب منافسات كأس العالم، التي أقيمت لأول مرة في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.