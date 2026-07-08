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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

لفتت فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة أنيقة باللون الأسود جمعت بين البساطة والفخامة، لتنال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأسود، تميز بتصميم كورسيه مطرز بالترتر والتطريزات الدقيقة التي أبرزت رشاقة قوامها، بينما جاء الجزء السفلي من الفستان بقماش انسيابي مع تفاصيل شفافة أضفت لمسة عصرية وراقية على الإطلالة.

وزاد الوشاح الأسود الشيفون المنسدل على الكتفين من فخامة الإطلالة، إذ منحها طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا يتماشى مع تصميم الفستان، مع الحفاظ على لمسة عصرية جذابة.

فرح شعبان

مكياج فرح شعبان

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح شعبان تسريحة شعر ويفي منسدل بتدرجات اللون الأشقر العسلي، وهو ما أضفى حيوية على ملامحها، كما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على توحيد لون البشرة مع لمسات ناعمة للعينين، وأحمر شفاه بدرجات النيود، ليبرز جمالها الطبيعي.

فرح شعبان

إكسسورات فرح شعبان

واكتملت الإطلالة بمجموعة من الإكسسوارات الراقية، حيث ارتدت أساور وساعة باللون الفضي، إلى جانب خاتم أنيق، دون المبالغة في التفاصيل، مما حافظ على توازن الإطلالة وجاذبيتها.

فرح شعبان

وحرصت فرح شعبان على الظهور بابتسامة هادئة في بعض اللقطات، بينما اعتمدت نظرات واثقة في صور أخرى، وهو ما أضفى على جلسة التصوير طابعًا أنثويًا راقيًا، نال تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فرح شعبان

وتواصل فرح شعبان جذب الأنظار بإطلالاتها التي تمزج بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز النجمات اللاتي يلفتن الأنظار في كل ظهور جديد.

فرح شعبان
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