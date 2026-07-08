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إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم

النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز
النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز
حمزة شعيب

كتب النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز اسمه في سجلات التاريخ، بعد ما سجل الهدف رقم 3000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام مصر في دور الـ16 من مونديال 2026.

ولم يكن هدف لاعب وسط الأرجنتين مجرد هدف حاسم قاد منتخب بلاده للتأهل إلى الدور ربع النهائي، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة، بعدما أصبح علامة فارقة في مسيرة البطولة الأعرق عالميًا.

وكان الفرنسي لوسيان لوران صاحب أول هدف في تاريخ كأس العالم خلال النسخة الأولى عام 1930، بينما جاء الهدف رقم 1000 في مونديال 1978 عن طريق الهولندي روب رينسنبرينك من ركلة جزاء.

أما الهدف رقم 2000 فسجله السويدي ماركوس ألبك في كأس العالم 2006 بألمانيا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا.

وبهذا الإنجاز، انضم إنزو فرنانديز إلى قائمة اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بمحطات تاريخية في كأس العالم، بعدما سجل هدفًا سيظل حاضرًا في ذاكرة البطولة، بالتزامن مع قيادة الأرجنتين لمواصلة مشوارها نحو اللقب.

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