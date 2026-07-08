قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس العالم 2026
وصمة عار .. فتحي سند: لو كان التحكيم عادلًا لودّع ميسي كأس العالم أمام مصر
قبل أن يصل للمنازل المجاورة.. الحماية المدنية تُحاصر حريقًا أعلى منزل بالمراغة في دقائق
النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين
إبراهيموفيتش ينتقد «فيفا» بعد مباراة مصر والأرجنتين: لا أفهم سبب الأفضلية الدائمة للتانجو
انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة في الكويت بعد خروج خطوط عن الخدمة
هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح
بأسعار أقل من الأسواق.. معرض الزهور الدائم بالدقي يستقبل الجمهور يوميًا
هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم
جدل تحكيمي يتصدّر عناوين الصحف العالمية.. و«كاسباروف» يُهاجم الفيفا بعد مباراة مصر والأرجنتين|صور
أحمد حلمي: مبروك لمصر .. بالنسبالي احنا أخدنا كأس العالم
ضربات أمريكية تشل الدفاعات الإيرانية .. استهداف الصواريخ والمُسيرات والموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم .. 81 ألف طالب من القسم العلمي يختتمون امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، اليوم الأربعاء امتحانات امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية حيث يؤدي الطلاب الامتحان الأخير اليوم في مادة الأدب والنصوص.

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قال- خلال مؤتمر صحفي حول أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية-، إن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدّد القائم بعمل وكيل الأزهر، على أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجّه رسالة إلى الطلاب قائلا: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف.

كما وجه رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية مادة الأدب والنصوص الامتحان الأخير ختام امتحانات الثانوية الأزهرية نهاية امتحانات الثانوية الأزهرية عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

الضحية ووالدتها

مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع

ارشيفية

بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

أبل

"أبل" تطلق ميزات ثورية لتطبيق المنزل "Home" وعمليات المزامنة عبر "iCloud"

Galaxy Z Fold 8

تسريبات سرية تكشف ترقية ضخمة في عتاد هاتف "Galaxy Z Fold 8" قبل الإطلاق الرسمي

نينتندو

"نينتندو" تقرر رسمياً وقف إنتاج منصة الألعاب "Switch" الأصلية في أوروبا

بالصور

الحمل والرضاعة .. لماذا ترتفع إصابات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا؟

الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان

نزيف اللثة إنذار مُبكر لمشكلة في الكلى .. دراسة تكشف علاقة مُقلقة

نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد