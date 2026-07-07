هل دفعت مصر ثمن مواقفها الداعمة لفلسطين؟.. طارق رضوان يجيب

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين أن مصر ستظل دولة تنحاز إلى مبادئها وقيمها مهما كانت التحديات، مشددًا على أن المواقف الوطنية والإنسانية لا تُقاس بنتائج المباريات أو البطولات.



وقال رضوان في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”،: "إذا كان ثمن التمسك بالموقف المشرف هو الخروج من البطولة، فليشهد التاريخ أن مصر لم تساوم يومًا على مبادئها، ولم تفرط في ثوابتها من أجل مكسب عابر."

المنتخبات قد تغادر المنافسات الرياضية

وأضاف أن المنتخبات قد تغادر المنافسات الرياضية، لكن المواقف النبيلة تبقى محفورة في ذاكرة الشعوب، مؤكدًا أن هناك قضايا تتجاوز حدود كرة القدم، وفي مقدمتها الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان تصريحاته قائلًا: "قد نخسر مباراة، لكننا نربح احترام العالم عندما نتمسك بقيمنا، فالمبادئ لا تُقاس بالأهداف ولا بالكؤوس... وتحيا مصر."