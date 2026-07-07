أمير هشام: منتخب مصر شرفنا.. وكنا الأحق بالفوز لولا الأخطاء التحكيمية

أكد الإعلامي أمير هشام دعمه الكامل لمنتخب مصر، عقب الخسارة أمام الأرجنتين، مشيدًا بما قدمه اللاعبون خلال المباراة، ومؤكدًا أنهم أدوا ما عليهم ورفعوا اسم مصر عاليًا.

منتخب مصر

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكراً رجالة منتخب مصر عملتوا اللي عليكم وشرفتونا ورفعتوا راسنا، كنا نستحق الفوز عن جدارة وخسرنا بسبب أخطاء تحكيمية متعمدة ".

وأثار منشور أمير هشام تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، التي أشادت بالمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام الأرجنتين، معتبرة أن الأداء كان مشرفًا رغم الخروج من البطولة.