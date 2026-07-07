ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعد هدف ميسي أمام مصر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مواجهة منتخب مصر في دور الـ16، ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-2 وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من المونديال، ليواصل المنافسة على لقب هداف البطولة، كما عزز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما وصل إلى 21 هدفًا، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي.

ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 21 هدفًا.

2- كيليان مبابي (فرنسا) – 18 هدفًا.

3- ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفًا.

4- رونالدو (البرازيل) – 15 هدفًا.

5- جيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفًا.

6- جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفًا.

7- بيليه (البرازيل) – 12 هدفًا.

8- يورجن كلينسمان (ألمانيا الغربية) – 11 هدفًا.

9- ساندور كوتشيس (المجر) – 11 هدفًا.

10- جابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – 10 أهداف.

ويؤكد ميسي، بأرقامه الاستثنائية، استمرار حضوره التاريخي في بطولة كأس العالم، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته مع منتخب الأرجنتين.