اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه وإشادته بعد مواجهة الأرجنتين

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلماته الداعمة والثمينة وإشادته بالأداء المشرف والإنجاز التاريخي، الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن دعم فخامة الرئيس يمثل دافعًا كبيرًا لجميع أفراد المنظومة لمواصلة العمل والاجتهاد، وبذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.