طارق السيد: منتخب مصر ظهر بصورة تليق باسمه في كأس العالم

أثنى طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً مشرفًا عكس تطور الكرة المصرية، خاصة في مواجهة الأرجنتين بدور الـ16.

وقال السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” إن لاعبي المنتخب والجهاز الفني نجحوا في تقديم بطولة مميزة، بعدما ظهروا بروح قتالية عالية وانضباط تكتيكي واضح، وهو ما مكنهم من منافسة أحد أبرز المنتخبات العالمية وترك انطباع إيجابي لدى الجماهير.

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري فرض أسلوبه على مجريات اللقاء في فترات عديدة، ونجح في الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني، مؤكدا أن ليونيل ميسي لم يتمكن من تقديم تأثيره المعتاد إلا خلال الدقائق الأخيرة، بفضل التنظيم الدفاعي والالتزام الكبير من لاعبي الفراعنة.

مثلوا مصر بصورة مشرفة

وأشار إلى أنه لا بد من توجيه التحية إلى جميع عناصر المنتخب، مؤكدًا أن ما قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة يستحق التقدير، بعدما مثلوا مصر بصورة مشرفة وقدموا أداءً يعكس طموحات الجماهير.