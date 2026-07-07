ميسي يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد بعد التسجيل في شباك مصر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تأكيد مكانته التاريخية في كأس العالم، بعدما سجل هدفًا في شباك منتخب مصر خلال مواجهة دور الـ16 من كأس العالم 2026، ليعزز رقمه القياسي بالتسجيل في 9 مباريات متتالية بالبطولة.

وامتدت سلسلة أهداف قائد منتخب الأرجنتين في كأس العالم أمام منتخبات: أستراليا، هولندا، كرواتيا، فرنسا (هدفان)، الجزائر (هاتريك)، النمسا (هدفان)، الأردن، الرأس الأخضر، وأخيرًا مصر.

ويواصل ميسي كتابة التاريخ بأرقامه الاستثنائية، مؤكدًا تأثيره الكبير مع منتخب الأرجنتين، بعدما قاد "التانجو" إلى التأهل للدور ربع النهائي، في رحلة جديدة نحو المنافسة على لقب كأس العالم.