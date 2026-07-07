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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا الأهلية تعلن نتائج جميع كلياتها للفصل الدراسي الثاني

الجامعة الأهلية
الجامعة الأهلية
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا الأهلية الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بجميع كلياتها، عقب استكمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، بسرعة إنجاز الأعمال مع الالتزام بالدقة والشفافية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن إعلان النتائج في هذا التوقيت يعكس نجاح منظومة العمل المؤسسي بالجامعة، القائمة على التخطيط المسبق والتنسيق بين القطاعات المختلفة، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بمعايير الجودة.

وأوضح أن الجامعة وضعت منذ بداية الامتحانات خطة متكاملة لبدء التصحيح فور انتهاء كل اختبار، واستكمال الرصد والمراجعة في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصة الاستعداد المبكر للخطوات التالية.

وأضاف أن انتظام أعمال الكنترولات يجسد روح الفريق الواحد بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير منظومتها الرقمية لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات التعليمية.

وأكد الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، متابعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد يوميًا بجميع الكليات، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية والعدالة لضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا لأدائه الفعلي.
 

المنيا جامعة المنيا الأهلية النتائج

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