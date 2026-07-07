العثور على جثة غريق بترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية بالقرب من مركز أبو قرقاص، جنوب المنيا، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة داخل مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين مناظرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية المتوفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.