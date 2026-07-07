قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
مليار جنيه وحلم تاريخي.. مصر تتحدى ميسي والأرجنتين في ليلة المجد
الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: انتظام امتحان التفسير دون شكاوى
حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن
عبد المنعم إمام لـ صدى البلد: نحتاج إلى استجوابات أكثر ومراجعة شاملة لقانون المعاشات
بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: "القيادة الاستراتيجية للدولة" إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة للقيادة

مدبولي: "القيادة الاستراتيجية للدولة" إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة للقيادة
مدبولي: "القيادة الاستراتيجية للدولة" إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة للقيادة
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني كبير يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات ويعكس ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور نوعي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجاهزية القتالية بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة لمُجابهة الأزمات والكوارث، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تأتي ضمن فعاليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتقديم أخلص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات إلى السيد الرئيس ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو التي وصفها بأنها الثورة الوطنية الخالدة التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وجسدت إرادة شعبٍ عظيم آمن بوطنه، وانتصر لهويته، واستعاد مساره، حيث أكد هذا الشعب للعالم أن مصر ستظل، بإرادة أبنائها، دولة قوية مستقرة، قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء أيضا عن تقديم خالص التهنئة للسيد الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الصرح الوطني لا يقتصر على كونه مركزًا متقدمًا للقيادة الاستراتيجية، بل يحتضن أيضًا الأكاديمية العسكرية المصرية، بما تمثله من نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة، تسهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية، بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى "أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات متسارعة، وأزمات إقليمية ودولية وكوارث طبيعية وغيرها من التحديات غير التقليدية يفرض على الدول تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة مؤسساتها وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، وانطلاقًا من هذه الرؤية، جاءت توجيهات فخامتكم بأن تعمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وفق نهج استباقي يقوم على التكامل والتنسيق ورفع درجات الاستعداد، بما يضمن امتلاك الدولة القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، والحفاظ على استقرار الوطن، واستمرارية تقديم الخدمات، وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها".
وأضاف الدكتور مدبولي: "من هذا الصرح العظيم ، نقف اليوم فخامة الرئيس لنشهد معاً، استعراضاً لما تملكه الدولة المصرية من إمكانات لمواجهة مختلف الأزمات، في تجسيد حي لقدراتها علي حشد مختلف المعدات والأجهزة، والأفراد، لسرعة التعامل مع أي أزمة أو مواجهة مختلف الكوارث، في تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات، فالدول القوية تُقاس صلابتها وجاهزيتها بقدرتها على مجابهة الأزمات، والتعامل السريع والجاد معها، وهنا تكمُن أهمية هذا الصرح الكبير، الذي يُعد عقل الدولة، وحصنها، وذراعها، التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية".
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث ـ التي تتمركز في القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية ـ ستكون مهمتها هي التنسيق الكامل بين جميع أجهزة ومرافق الدولة لمواجهة كل الأزمات والكوارث، وتم تجهيز هذا المقر بأحدث النظم والتكنولوجيات، وتدريب مختلف الأفراد والكوادر، بما يسهم في سرعة التعامل، والتفاعل مع مختلف الأحداث.
وبعد انتهاء كلمته، توجه رئيس مجلس الوزراء للسيد الرئيس بالقول: "اسمحوا لي فخامة الرئيس بكلمة من القلب، حيث كان لي الشرف أن أبدأ مع فخامتكم في إنشاء الحلم المصري الكبير، وهو العاصمة الجديدة للدولة المصرية، لتكون حاضرة وقبلة للجمهورية الجديدة، وعنوانا لدولة حديثة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلوم والتكنولوجيا الحديثة التي يدار بها العالم، حيث كان هذا بمثابة حلم كبير، عندما وجهتم سيادتكم ببدء هذا المشروع العملاق، وبدأت أولى لبناته في عام 2016".
وأضاف مدبولي: "واليوم ونحن في هذا المقر العملاق، مصدر فخر للدولة المصرية، ودوما سيكون مصدر فخر لنا جميعا، عندما يأتي لمصر أي رئيس لدولة في العالم، أو أي قيادة لدولة كبرى، أو دولة صديقة ليعبر عن انبهاره بما وصلت إليه الدولة المصرية من سرعة إنجاز هذا المشروع الكبير، ويثني على سواعد المصريين، الذين حققوا هذه المعجزة، وهو مبعث فخر لنا جميعا كمصريين، ولولا رؤية فخامتكم ومتابعة سيادتكم، والحرص على جميع التفاصيل الدقيقة، وأن تكون سيادتكم على رأس كل الجهود التنفيذية التي تم اتخاذها، لم يكن هذا الحلم ليتحقق، وبناء على هذا، فأتوجه بعظيم الشكر وخالص التحية والتقدير لفخامتكم على كل ما قدمتموه فخامتكم لمصر، وما ستقدمونه سيادتكم خلال الفترة القادمة. ونسأل الله أن يجنب وطننا شر الأزمات والكوارث، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء".
 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة إنجاز وطني كبير رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

الزراعة

الزراعة: تسجيل 5 أصناف مصرية جديدة يقلل الاعتماد على البذور المستوردة

منتخب مصر

مصر في مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين.. ومفاجآت المونديال تطيح بالبرازيل والبرتغال

الخبز

رغيف الخبز بـ 1.5 جنيه في أول أغسطس.. أعرف الحقيقة

بالصور

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد