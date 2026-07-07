دون إصابات.. حريق هائل داخل محل تجاري بمنطقة باكوس في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم، داخل محل تجاري فى شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، يرافقها رجال الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان إلى أعلى المبنى.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات.