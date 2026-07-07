فادية عبد الغني: فيديو المشاجرة مجتزأ والناس عاوزة تستغل الفنان

ردت الفنانة فادية عبد الغني، على حالة الجدل المثارة بسبب الفيديو المتداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرها خلال مشادة بالشارع بسبب اصطدام سيارتها بسيارة أخرى.

وقالت فادية عبد الغني، في تصريح لموقع «صدى البلد»: مقطع الفيديو المتداول مجتزأ ولا يوضح الحقيقة كاملة.. ومش عارفة ازاي الناس يبقى عندها سرعة في الحكم على موقف ونشر فيديو بدون معرفة تفاصيله والرجوع لصاحب الواقعة.. وأنا مش عارفة هل من الطبيعي أن ألتزم الصمت عندما أتعرض للإساءة أو يتحدث معي أحد بأسلوب غير لائق!؟».

رد فادية عبد الغني

وتابعت فادية عبد الغني: «الناس بقت بتبص للفنان على إنه ثروة أو فلوس وعاوزين يبتزوه وأنا بطلت أخرج من بيتي عشان مش عاوزة اتحط في المواقف دي لأني شايفة الناس بتستذئب على بعض».

وأضافت فادية عبد الغني: «أنا من الساعة 9 الصبح تليفوني ما بطلش رن بسبب الموضوع ده.. أنا في عزاءات بكون عاوزة أروحها وما برضاش بسبب التنمر اللي بشوفه والحاجات اللي ما يتعجبنيش لمجرد اني فنانة معروفة هل المفروض أقعد في البيت وما أخرجش!؟».