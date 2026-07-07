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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جورج كلوني يسخر من تكريمه في مهرجان فينيسيا

جورج كلوني
جورج كلوني
أحمد إبراهيم

يحصد النجم العالمي جورج كلوني تكريما جديدا في مسيرته، بعدما أعلن مهرجان فينيسيا منحه جائزة الأسد الذهبي تقديرا لإنجازاته الفنية الممتدة على مدار عقود، في ظل علاقته الوثيقة بالمهرجان وإيطاليا، حيث قدم عددا من أعماله التي صورت في مدن إيطالية، وكان أحدثها فيلمه مع جاي كيلي من إنتاج نتفليكس.

تعليق جورج كلوني

وقال جورج كلوني، في تصريحات نقلتها صحيفة Deadline، مازحا: "عشت لحظات لا تنسى في مهرجان فينيسيا، فهو بلا شك المهرجان الأقرب إلى قلبي، والحصول على جائزة الأسد الذهبي شرف كبير، وربما يكون دليلا على أنني تقدمت في العمر، لكنني سعيد بذلك".

من جانبه، أشاد مدير المهرجان Alberto Barbera بمسيرة كلوني، مؤكدا أنه يمثل نموذجا للفنان المتكامل الذي نجح كممثل ومخرج ومنتج، واستطاع بموهبته وشغفه أن يحجز مكانة بارزة بين أبرز نجوم السينما العالمية.

وأضاف باربيرا أن كلوني بدأ رحلته الفنية بخطوات متدرجة، من أدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام منخفضة الميزانية، قبل أن يحقق انطلاقته الكبرى من خلال مسلسل ER، وهو ما أسهم في صقل موهبته ومنحه حضورا طبيعيا على الشاشة، جعل شخصياته تبدو قريبة من الجمهور، ودودة وإنسانية.

واختتم مدير مهرجان فينيسيا حديثه مؤكدا أن جاذبية جورج كلوني لم تعتمد يوما على مظهره فقط، بل ارتكزت بالأساس على مصداقيته وقدرته على تقديم شخصيات حقيقية تلامس المشاهدين.

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