جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل في أجواء رومانسية

احتفل النجم العالمي جورج كلوني بعيد ميلاده الخامس والستين وسط أجواء رومانسية مميزة برفقة زوجته أمل كلوني، خلال جولة خاصة في مدينة سان تروبيه الفرنسية،

وبدا الثنائي الشهير في حالة انسجام وحب لافتة، حيث استمتعا بالتنزه تحت أشعة الشمس قبل الانضمام إلى مجموعة من الأصدقاء لتناول الغداء ، كما قاما بجولة بحرية على متن يخت فاخر وسط أجواء هادئة وساحرة.

وظهر جورج كلوني بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديًا قميص “بولو” باللون الأسود مع بنطال بيج وحذاء جلدي أنيق، بينما خطفت أمل كلوني الأنظار بإطلالة صيفية جذابة، إذ ارتدت توب ملونًا مع تنورة سوداء قصيرة بفتحة جانبية، وأكملت إطلالتها بحذاء عالي الرقبة ونظارات شمسية كبيرة، بينما ظهرت ممسكة بيد زوجها في مشهد عكس قوة العلاقة بينهما.

ويعيش الثنائي منذ سنوات داخل ضيعتهما الفاخرة في جنوب فرنسا برفقة توأمهما ألكسندر وإيلا، البالغين من العمر 8 سنوات. وخلال تصريحات طريفة، تحدث جورج عن بداية إدراك طفليه لطبيعة عمله كممثل، موضحًا أنه يفضل مشاهدة فيلم Fantastic Mr. Fox معهما لأنه يشارك فيه بصوته فقط.

كما استعاد جورج كلوني واحدة من المواقف الطريفة مع ابنه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يصدق مشاركته في شخصية “باتمان” بفيلم عام 1997، حتى بعد أن ارتدى زي الشخصية في عيد الهالوين. وقال مازحًا: “قبل أسابيع قليلة فقط شاهد الفيلم أخيرًا.. ربما لم يكن رائعًا للكبار، لكنه بدا ممتعًا لطفل في الثامنة، لذلك أحبه كثيرًا”.

وعلق النجم الأمريكي ساخرًا على رحلته الفنية الطويلة، مستعيدًا بداياته في مسلسل The Facts of Life وتسريحة شعره القديمة، قائلًا: “فكرة أنني قدمت بعض تلك الأعمال وما زالت لدي مسيرة فنية مستمرة حتى الآن، أمر صادم بالنسبة لي”.