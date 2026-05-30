خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج

شهدت إحدى قرى مركز طما شمالي محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما انتهى خلاف أسري داخل منزل بمصرع فتاة لم تتجاوز 15 عامًا؛ إثر تعرضها للاعتداء على يدي والدها، في حادث هز مشاعر الأهالي وأثار حالة من الحزن بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع فتاة قاصر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن والد الفتاة، ويعمل عاملًا، تعدى عليها مستخدمًا قطعة خشبية خلال مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية؛ ما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة في الرأس لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، فيما تم نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل النيابة العامة أعمالها لكشف جميع ملابسات الحادث، بينما خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي المنطقة بعد الواقعة التي انتهت بفقدان فتاة في عمر الزهور داخل منزل أسرتها.