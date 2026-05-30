القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

منتخب مصر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا  لبطولة كأس العالم 2026  بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو المقبلين.

جاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم كالتالي :

محمد الشناوي 
مصطفي شوبير 
المهدي سليمان 
محمد علاء

محمد هاني
طارق علاء
حمدي فتحي 
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم 
حسام عبد المجيد
محمد عبد المنعم
أحمد فتوح
كريم حافظ

مروان عطية
مهند لاشين
نبيل عماد دونجا
محمود صابر
أحمد سيد زيزو
إمام عاشور
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
محمود تريزيجيه 
إبراهيم عادل
هيثم حسن
محمد صلاح

عمر مرموش
حمزة عبد الكريم

بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبدالله .

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن  بعثة  منتخب مصر ، ستغادر مساء اليوم السبت، إلي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ويخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل بولاية أوهايو.

يتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

