لاعب سيخرج من الحسابات قبل السفر لأمريكا.. أحمد جلال يثير الجدل بشأن لاعبي منتخب مصر

طرح الإعلامي أحمد جلال سؤالاً للجماهير بشأن لاعبي منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي.

وكتب أحمد جلال :"مطروح للنقاش.. من اللاعب الذي سيخرج من حسابات المنتخب قبل السفر لأمريكا ؟".

توج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.