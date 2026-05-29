حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان غير دقيق، مشيراً إلى أن مشروع القانون ما زال قيد الدراسة والمناقشات الموسعة داخل مجلس النواب نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.

لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية

وقال “درويش” عبر صفحته الشخصية فيس بوك إن إثارة مثل هذه التصريحات خلال إجازة عيد الأضحى تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية، رغم أن القانون لا يزال محل نقاش برلماني مستمر للوصول إلى صيغة متوازنة تتوافق مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع القانون باعتباره من أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة المصرية، ولذلك تخضع مواده لحوار ومراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة.

وشدد عمرو درويش على أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر حتى الوصول إلى صياغة تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، بعيداً عن أي معلومات غير دقيقة أو اجتهادات تثير البلبلة داخل الشارع المصري.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بشأن سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من مجلس النواب، إلى جانب الحديث عن التوجه نحو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة دراسة وصياغة المشروع مرة أخرى، في ظل الجدل المثار حول عدد من مواده المثيرة للجدل.