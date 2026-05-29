احتجاجات للحريديم بعد اعتقال متهرب من الخدمة.. وطائفة بيلز تهدد بمقاطعة التجنيد

شهدت مدينة كريات جات الإسرائيلية، الجمعة، احتجاجات نظمها عشرات من اليهود الحريديم عقب اعتقال شاب مطلوب للخدمة العسكرية ونقله إلى الشرطة العسكرية بعد توجهه إلى مركز شرطة المدينة لتقديم شكوى.

وتجمع المتظاهرون أمام مركز الشرطة مطالبين بالإفراج عنه، فيما دعت منظمات حريدية مناهضة للتجنيد الإجباري إلى توسيع نطاق الاحتجاجات، وقالت منظمة "نوتنيم كيف" إن الشاب نُقل إلى معسكر جوليس التابع للشرطة العسكرية، معتبرة أن تسليمه للجيش أثار غضب الأوساط الحريدية.

وفي تصعيد لافت، أصدرت طائفة "بيلز" الحسيدية، ثاني أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل، بيانا دعت فيه أنصارها إلى الاحتشاد أمام مركز الشرطة، ملوحة بمنع مئات المجندين الحريديم من الالتحاق بقواعدهم العسكرية يوم الأحد إذا لم يتم الإفراج عن الشاب المعتقل.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شابين آخرين من الحريديم على الطريق السريع رقم 6، قبل نقلهما إلى الشرطة العسكرية، ما دفع فصيل "القدس" المتشدد إلى الدعوة لتنظيم احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.

وفي مدينة اللد، احتشد مئات الحريديم أمام مركز للشرطة عقب توقيف ثلاثة طلاب من إحدى المدارس الدينية، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا، وسط أجواء احتفالية ورقصات جماعية في محيط المركز.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين السلطات الإسرائيلية وبعض التيارات الحريدية الرافضة للتجنيد الإجباري، خاصة بعد تشديد الإجراءات بحق المتخلفين عن الخدمة العسكرية.