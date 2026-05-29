ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

مع انتهاء أيام عيد الأضحى، يقبل الكثيرون على تناول “فواكه الأضحية” مثل الممبار، الكرشة، الفشة، الكوارع، الكلاوي، ولحمة الرأس، باعتبارها من الأكلات الشعبية المفضلة على المائدة المصرية، لما تتميز به من مذاق غني وقيمة غذائية مرتفعة.

فوائد فواكه الأضحية للجسم

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن هذه الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة، لكنها قد تتحول إلى خطر صحي عند الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى القلب والضغط والنقرس.

وأوضح القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن بعض أجزاء الأضحية تحتوي على نسب عالية من البروتين، الحديد، الزنك، وفيتامين B12، وهي عناصر تساعد على:

ـ دعم الكتلة العضلية

ـ تعزيز المناعة

ـ زيادة الطاقة والنشاط

ـ تحسين صحة الجلد والمفاصل

وأشار القيعي، إلى أن الكوارع ولحمة الرأس تحتويان على نسبة مرتفعة من الكولاجين، الذي يساهم في دعم صحة المفاصل والعظام وتحسين مرونة البشرة.

مخاطر الإفراط في تناول الممبار والكوارع

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الإفراط في تناول فواكه الأضحية قد يؤدي إلى عدة مشكلات صحية، أبرزها:

ـ ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول

ـ عسر الهضم والانتفاخ

ـ زيادة حمض اليوريك في الدم

ـ احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم

ـ إجهاد الكبد والكلى لدى بعض الأشخاص

وأكد أن الممبار والكرشة من الأطعمة التي تحتاج إلى تنظيف وطهي جيدين لتقليل فرص التلوث البكتيري والتخلص من الدهون الزائدة.

الكلاوي والفشة ليست مناسبة للجميع

وحذر القيعي من الإفراط في تناول الكلاوي والفشة، لاحتوائهما على نسب مرتفعة من البيورينات، والتي قد تسبب مشكلات صحية لمرضى النقرس وارتفاع حمض اليوريك. ولفت إلى أن الكوارع، رغم فوائدها المرتبطة بالكولاجين، فإن تناولها بكميات كبيرة يعني الحصول على سعرات حرارية ودهون مرتفعة قد تؤثر على الوزن وصحة القلب.

نصائح لتناول فواكه الأضحية بطريقة صحية

وشدد الدكتور معتز القيعي على أن الاعتدال هو الحل الأفضل للاستفادة من فوائد فواكه الأضحية دون التعرض لأضرارها، ناصحًا بـ:

ـ تناول كميات معتدلة

ـ إضافة طبق سلطة وخضروات طازجة

ـ تجنب الجمع بين أكثر من صنف دهني في الوجبة نفسها

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ تقليل المشروبات الغازية والدهون المضافة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التوازن في تناول الأطعمة خلال فترة ما بعد العيد يساعد على تجنب اضطرابات الهضم والحفاظ على صحة الجسم.