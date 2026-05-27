أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

يستعد البعض في عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، يحذر خبراء التغذية وسلامة الغذاء من بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثيرون بعد الذبح مباشرة، والتي قد تؤدي إلى فساد اللحوم أو تغير مذاقها وقوامها بشكل ملحوظ.

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح

ويؤكد متخصصون أن الساعات الأولى بعد الذبح تُعد المرحلة الأهم في الحفاظ على جودة اللحوم وطراوتها، حيث إن أي خطأ في التبريد أو التخزين قد يحول اللحم إلى قاسٍ أو عديم النكهة، ومن أبرز الأخطاء :

ـ تجميد اللحمة وهي ساخنة من أخطر الأخطاء:

ويحذر الخبراء من وضع اللحوم مباشرة في الفريزر بعد الذبح وهي لا تزال ساخنة.

وأوضحوا أن هذه الخطوة تؤدي إلى ما يُعرف بـ“الانكماش البارد”، حيث تنقبض الألياف العضلية بشكل حاد، ما يجعل اللحوم قاسية ومطاطية ويفقدها العصارة الطبيعية.

وينصح بترك اللحوم في مكان جيد التهوية حتى تفقد حرارتها تدريجيًا قبل التقطيع أو التجميد.

ـ عدم تبريد الذبيحة بسرعة يسبب نمو البكتيريا:

من الأخطاء الشائعة أيضًا ترك الذبيحة لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة دون تهوية مناسبة.

ويؤكد المختصون أن الحرارة والرطوبة تساعدان على تكاثر البكتيريا بسرعة، ما يؤدي إلى ظهور روائح غير مرغوبة وفساد اللحوم خلال وقت قصير.

ويفضل حفظ الذبيحة في مكان بارد تتراوح حرارته بين 0 و4 درجات مئوية للحد من نمو الميكروبات والحفاظ على جودة اللحوم.

ـ غسل اللحوم بكميات كبيرة من الماء يفسد الطعم:

ويعتقد البعض أن غسل اللحوم بالماء الغزير أو نقعها في الثلج يحافظ على نظافتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الطريقة قد تفسد الطعم.

فاللحم يمتص المياه مثل الإسفنج، وعند الطهي يخرج هذا الماء، ما يؤدي إلى فقدان النكهة وتحول اللحم إلى قوام باهت ومليء بالسوائل.

وينصح بالاكتفاء بمسح اللحوم بقطعة قماش نظيفة ومبللة بشكل خفيف لإزالة الشوائب فقط.

ـ تلوث اللحوم أثناء التقطيع يغيّر الرائحة والطعم:

ومن أكثر الأخطاء خطورة أثناء تجهيز الأضحية حدوث قطع غير مقصود في المعدة أو الأمعاء، ما يسمح بتسرب السوائل والملوثات إلى اللحوم.

ويؤدي ذلك إلى انتقال البكتيريا والروائح النفاذة والطعم غير المستحب إلى أجزاء كبيرة من الذبيحة.

ولهذا ينصح الجزارون بضرورة التعامل بحذر شديد أثناء تنظيف الأضحية، مع التخلص فورًا من أي جزء تعرض للتلوث.

ـ توتر الأضحية قبل الذبح يؤثر على جودة اللحمة:

وكشفت دراسات غذائية أن تعرض الحيوانات للتوتر أو الإرهاق قبل الذبح يؤثر بشكل مباشر على جودة اللحوم.

فالخوف والإجهاد يؤديان إلى استهلاك مخزون الطاقة داخل العضلات، ما ينتج عنه لحوم داكنة وجافة وقاسية وسريعة التلف، وهي الحالة المعروفة باسم “Dark Cutting Meat”.

ولهذا يُنصح بالتعامل الهادئ مع الأضاحي قبل الذبح وتركها ترتاح جيدًا.

نصائح للحفاظ على جودة لحوم عيد الأضحى

ـ ترك اللحوم تبرد طبيعيًا قبل التجميد

ـ حفظ الذبيحة في مكان جيد التهوية

ـ تقليل استخدام الماء أثناء التنظيف

ـ منع تلوث اللحوم أثناء التقطيع

ـ تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة قبل التخزين

ـ عدم تكديس اللحوم الساخنة داخل الفريزر