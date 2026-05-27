قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على الطريقة المصرية .. السفير الياباني يحتفل بعيد الأضحى المبارك
خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه
إبراهيم حسن يكشف تفاصيل برنامج الإعداد الكامل لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026
صواريخ ومسيّرات ودبابات مُحترقة.. حزب الله يدك مواقع جيش الاحتلال بـ 32 هجومًا
أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها
ملوش طعم من غيرك .. نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينعى والده في عيد الأضحى
تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة
البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تهنئة عيد الأضحى 2026.. أجمل رسائل وكلمات المعايدة للأهل والأصدقاء
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
1.14 تريليون دولار للحرب.. النواب الأمريكي يُطلق أضخم مشروع دفاعي في التاريخ
ليلة العيد في سوريا.. إطلاق نار وقنابل في مشاجرة جماعية بمقابر محافظة حماة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل برنامج الإعداد الكامل لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مرحلة الاستعداد الجاد لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة بقيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل خوض التحدي العالمي المنتظر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل برنامج الإعداد الكامل للفراعنة، بداية من انطلاق المعسكر الحالي داخل مركز المنتخبات الوطنية وحتى خوض المباراة الأولى أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بالمونديال.

برنامج إعداد منتخب مصر للمونديال

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 21 مايو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية، حيث بدأ الجهاز الفني تنفيذ البرنامج البدني والفني لتجهيز اللاعبين قبل سلسلة المباريات الودية القوية التي تنتظر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الحالي حتى يوم 26 مايو، قبل انتقال البعثة إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعدادًا لخوض المرحلة التالية من البرنامج.

ويخوض منتخب مصر تدريبًا مفتوحًا لوسائل الإعلام يوم 27 مايو، في إطار سياسة الجهاز الفني لإتاحة الفرصة أمام الجماهير ووسائل الإعلام لمتابعة استعدادات الفراعنة قبل البطولة العالمية.

ودية روسيا ثم السفر إلى أمريكا

ويواجه منتخب مصر نظيره الروسي يوم 28 مايو في مباراة ودية قوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يسعى خلالها الجهاز الفني للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغادر بعثة منتخب مصر يوم 30 مايو إلى مدينة أوهايو الأمريكية، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، حيث يخوض المنتخب مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في اختبار من العيار الثقيل قبل انطلاق المونديال.

وبعد مباراة البرازيل، تتوجه بعثة المنتخب يوم 7 يونيو إلى مدينة سبوكين الأمريكية، التي تستضيف إقامة المنتخب خلال منافسات دور المجموعات بكأس العالم.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، في اللقاء الذي يقام بمدينة سياتل الأمريكية.

وجاء برنامج إعداد منتخب مصر كالتالي:

* 21 مايو: انطلاق معسكر المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية

* 26 مايو: الانتقال إلى أحد فنادق التجمع

* 27 مايو: تدريب مفتوح للإعلام

* 28 مايو: مباراة مصر وروسيا الودية

* 30 مايو: السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

* 6 يونيو: ودية مصر والبرازيل

* 7 يونيو: السفر إلى مدينة سبوكين

* 15 يونيو: مواجهة بلجيكا في افتتاح مباريات المونديال

22 لاعبًا في معسكر الفراعنة

وشهد المعسكر الحالي تواجد 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، كريم حافظ، أحمد فتوح، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى زيكو، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، وأقطاي عبد الله.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة المنتخب البلجيكي قبل لقاء نيوزيلندا ثم إيران في ختام دور المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر بتوقيت القاهرة كالتالي:

* مصر × بلجيكا: يوم 15 يونيو الساعة 10 مساءً

* مصر × نيوزيلندا: يوم 22 يونيو الساعة 4 صباحًا

* مصر × إيران: يوم 27 يونيو الساعة 6 صباحًا

ويأمل منتخب مصر في تحقيق مشاركة قوية خلال النسخة التاريخية من كأس العالم، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بعودة الفراعنة للمنافسة العالمية بصورة تليق بتاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر برنامج إعداد منتخب مصر كأس العالم 2026 انطلاق كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

يوم عرفة

حث عليها النبي.. 4 ركعات في يوم عرفة تغفر الذنوب كلها وتفك الكروب وتزيد الأرزاق

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 6 آلاف

...

خلال العيد.. توجيهات من وزيرة الإسكان برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المدن الجديدة

مشغولات ذهبية

تجديد التوترات يهبط بأسعار الذهب.. وهذه قيمه عيار 21 الان

بالصور

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد