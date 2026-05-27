رغم تراجع الطلب.. ارتفاع أسعار السمك البلطي في الأسواق

ارتفع سعر السمك البلطي في الأسواق على الرغم من تراجع الطلب عليه نتيجة زيادة الطلب على اللحوم الحمراء .
أسعار الاسماك البلطي
سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 75 و77 جنيه في سوق العبور ليصل إلى أسواق التجزئة بين 80 و85 جنيها
سعر السمك البلطي 2 تراوح بين 70 و74 جنيه ليصل إلى أسواق التجزئة بين 75 و80 جنيها
ووصل سعر السمك الاسواني إلى 80 جنيه ليصل إلى أسواق التجزئة بين 90 و 100 جنيه للكيلو.
سعر فلية البلطي 75 و275 جنيها
أسعار السمك اليوم
سعر قشر البياض من 190 و 300 جنيه للكيلو.
سعر البياض املس بلدي 150 و250 جنيها
سعر البياض أملس خليجي -بحيرة ناصر- مزارع) من 80 لـ 140 جنيها.
سعر السمك المكرونة
سعر مكرونه سويسي من 80 إلى 140
سعر مكرونه مجمدة من 30 لـ 60 جنيها
سعر السمك الموسى من 250 لـ 450 جنيها
سعر الكابوريا بين 50 و 200 جنيها
سعر سمك المرجان
سعر مرجان بين 120 و 200 جنيه.
سعر مرجان مجمد من 30 لـ 60 جنيها
سعر البربون
سعر البربون 2 بين 170 و250 جنيه
سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيها.
سعر دنيس بين 275 و 475 جنيها
أسعار الجمبري اليوم
سعر جمبري 2 بين 760 و860 جنيها
سعر جمبري 2 مجمد بين 175 و525 جنيها
سهر جمبري 3 بين 200 و400 جنيه
سعر السمك البوري
سعر السمك البوري 1 بين 140 و210 جنيها
سعر السمك البوري2 بين 100 إلى 130 جنيها
سعر الشعور بين 100 إلى 300 جنيها
سعر الوقار بين 150 و350 جنيها
سعر السمك السردين مجمد بين 30 و10 جنيها
والماكريل المجمد بين 150 و250 جنيها