رغم تراجع الطلب.. ارتفاع أسعار السمك البلطي في الأسواق

ارتفع سعر السمك البلطي في الأسواق على الرغم من تراجع الطلب عليه نتيجة زيادة الطلب على اللحوم الحمراء .

أسعار الاسماك البلطي

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 75 و77 جنيه في سوق العبور ليصل إلى أسواق التجزئة بين 80 و85 جنيها

سعر السمك البلطي 2 تراوح بين 70 و74 جنيه ليصل إلى أسواق التجزئة بين 75 و80 جنيها

ووصل سعر السمك الاسواني إلى 80 جنيه ليصل إلى أسواق التجزئة بين 90 و 100 جنيه للكيلو.

سعر فلية البلطي 75 و275 جنيها

أسعار السمك اليوم

سعر قشر البياض من 190 و 300 جنيه للكيلو.

سعر البياض املس بلدي 150 و250 جنيها

سعر البياض أملس خليجي -بحيرة ناصر- مزارع) من 80 لـ 140 جنيها.

سعر السمك المكرونة

سعر مكرونه سويسي من 80 إلى 140

سعر مكرونه مجمدة من 30 لـ 60 جنيها

سعر السمك الموسى من 250 لـ 450 جنيها

سعر الكابوريا بين 50 و 200 جنيها

سعر سمك المرجان

سعر مرجان بين 120 و 200 جنيه.

سعر مرجان مجمد من 30 لـ 60 جنيها

سعر البربون

سعر البربون 2 بين 170 و250 جنيه

سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيها.

سعر دنيس بين 275 و 475 جنيها

أسعار الجمبري اليوم

سعر جمبري 2 بين 760 و860 جنيها

سعر جمبري 2 مجمد بين 175 و525 جنيها

سهر جمبري 3 بين 200 و400 جنيه

سعر السمك البوري

سعر السمك البوري 1 بين 140 و210 جنيها

سعر السمك البوري2 بين 100 إلى 130 جنيها

سعر الشعور بين 100 إلى 300 جنيها

سعر الوقار بين 150 و350 جنيها

سعر السمك السردين مجمد بين 30 و10 جنيها



والماكريل المجمد بين 150 و250 جنيها