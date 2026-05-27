قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
560 جنيهًا .. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب أول أيام عيد الأضحى بمصر
كيف تحمي القوانين المصرية المواطنين من السلع الفاسدة في موسم العيد؟
حكم أداء النساء صلاة عيد الأضحى بجوار الرجال.. هل تصح بسبب الزحام؟
تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»
بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة
مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات
بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست
تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية
منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل
«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيمان عز الدين تُهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
محمد بدران

وجّهت الإعلامية إيمان عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة تهنئة إلى جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت إيمان عز الدين: «كل سنة وأنتم طيبين .. عيد أضحى سعيد»، معربة عن تمنياتها للجميع بقضاء عيد سعيد مليء بالفرحة والخير والبركات، وسط تفاعل عدد كبير من متابعيها.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

ايمان عز الدين عيد الاضحى تهنئة الستات مايعرفوش يكدبوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

وليد سليمان وإبراهيم فايق

وليد سليمان يُشارك صورًا من الحج رفقة إبراهيم فايق

منتخب مصر

سبوكان في ولاية واشنطن تحتضن الفراعنة.. مقر معسكر مصر في مونديال 2026

محمد صلاح

فرج عامر يكشف تطور راتب محمد صلاح منذ 2010 حتى 2025

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد