ليلة العيد في سوريا.. إطلاق نار وقنابل في مشاجرة جماعية بمقابر محافظة حماة

شهدت ليلة عيد الأضحى المبارك، في محافظة حماة السورية مشاجرة جماعية مساء الثلاثاء استخدمت فيها الأسلحة والقنابل ما أسفر عن إصابة 19 شخصا.

ووفقا لما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري، فقد اندلعت المشاجرة في بلدة معردس بريف محافظة حماة السورية، تخللها استخدام أسلحة نارية وإلقاء قنبلة يدوية.

وبدأت المشاجرة بمقبرة البلدة قبيل أذان المغرب أثناء تواجد عدد من الأهالي لوضع الريحان على القبور، قبل أن تتطور بشكل سريع إلى اشتباكات عنيفة بين عدد من الأشخاص.

وألقيت القنبلة اليدوية خلال المشاجرة تسببت بوقوع عدد كبير من الإصابات، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني ومشفى العموري لتلقي العلاج، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.