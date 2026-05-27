مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء الهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيان، مُضيفاً أن الهجوم يُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي أن ست طائرات مسيرة أُطلقت ضدها من العراق، من بينها طائرة استهدفت محطة الطاقة النووية في الدولة الخليجية.

ويُذكر أن العراق يضم فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران، والتي تبنت هجمات على "قواعد العدو في العراق والمنطقة" خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي 19 مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، أسفرت عن أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.