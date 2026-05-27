قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»
بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة
مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات
بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست
تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية
منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل
«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي
قرار عاجل من ترامب بشأن اجتماع الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد
قانون الحج الجديد .. كيف تواجه الدولة السماسرة والتلاعب بالمنظومة الرقمية؟
كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أول أيام عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن اجتماع الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماع إدارته المُقرّر عقده اليوم الأربعاء في كامب ديفيد، ونقله إلى البيت الأبيض بسبب الأحوال الجوية.

وكتب “ترامب” في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء سيجتمع بدلاً من ذلك في البيت الأبيض يوم الأربعاء، عازياً ذلك إلى "احتمال سوء الأحوال الجوية". 

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار وعواصف رعدية محتملة في منطقة ماريلاند التي تضم كامب ديفيد، بحسب ما أفادت به شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وكان مسئول في البيت الأبيض ومصادر مطلعة على الأمر قد أكدوا سابقاً لشبكة سي بي إس نيوز أن ترامب سيقوم بزيارة نادرة إلى مقر الرئاسة. 

وقال مسئول في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس نيوز إنه كان من المتوقع حضور جميع أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم مديرة المخابرات الوطنية المنتهية ولايتها تولسي جابارد، التي ستغادر منصبها في 30 يونيو، اجتماع كامب ديفيد.

قال مسئول إنهم سيناقشون "النجاحات الأخيرة للإدارة، بما في ذلك المكاسب الاقتصادية ودعم الشركات الصغيرة، وأبرز إنجازات فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال، ومستجدات السياسة الخارجية".

يأتي هذا الاجتماع في خضم مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، والتي أصر ترامب على أنها تسير "بشكل جيد"، رغم أنه نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أنه يريد "اتفاقًا جيدًا أو لا اتفاق على الإطلاق".

خلال الليل، استهدفت الولايات المتحدة مواقع صواريخ إيرانية وقوارب تزعم القيادة المركزية الأمريكية أنها كانت تزرع ألغامًا، فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه "ضربات دفاع عن النفس"، لكن إيران وصفته بأنه "انتهاك خطير" لوقف إطلاق النار الهش.

وأشار مسئول البيت الأبيض إلى أن مكان الاجتماع في كامب ديفيد مرهون بالأحوال الجوية - إذ يسافر ترامب عادةً إلى كامب ديفيد على متن طائرة "مارين ون"، ولكن في حال سوء الأحوال الجوية، قد يتم إلغاء الرحلة وتغيير المكان.

قرار عاجل من ترامب ترامب كامب ديفيد اجتماع الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

كيفية صلاة عيد الأضحى - تكبيرات العيد

كيفية صلاة عيد الأضحى وآدابها وسننها وصيغة تكبيرات العيد .. 15 سُنة نبوية تدخلك الجنة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد