سبوكان في ولاية واشنطن تحتضن الفراعنة.. مقر معسكر مصر في مونديال 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حسم مقر إقامة منتخب مصر في شمال غرب أمريكا.

وستكون ملاعب التدريب كالتالي :

ملعب "لوجر فيلد" بجامعة غونزاغا (Gonzaga University) في ولاية واشنطن.

الملعب مجهز بأحدث شاشات العرض الرقمية وأنظمة الإضاءة المرنة، مع تخصيص مجمع مغلق بالكامل لغرف الملابس والمؤتمرات الصحفية لضمان السرية والتركيز.

تم تغيير النجيل بالكامل لـ "نجيل طبيعي" مطابق لمعايير الفيفا الصارمة، مع توفير مجمع مغلق بالكامل لضمان السرية والتركيز.

بينما مقر الإقامة سيكون في فندق ومنتجع "Northern Quest Resort" والذي يوفر أعلى مستويات الاستشفاء الرياضي، ويبعد 10 دقائق فقط عن ملعب التدريب

وسيواجه مصر نظيره بلجيكا في مدينة سياتل يوم 15 يونيو

بينما يواجه مصر نظيره نيوزيلندا في مدينة فانكوفر يوم 21 يونيو

كما تم رصد ميزانية خاصة لـ "درونز" متطورة لتأمين تحركات رفاق محمد صلاح.