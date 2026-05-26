في ليلة العيد.. بلوجر سعودي يبكي الوطن العربي بسبب والدته

أثار البلوجر السعودي سعد باشا القحطاني الجدل بعدما نشر فيديو له، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء بكائه بسبب تعرض والدته لوعكة صحية شديدة دخلت علي أثرها العناية المركزة، متحدثاً عن أثر غيابها عليه في ليله عيد الأضحي.

وتحدث القحطاني عن ذكرياته مع والدته في ليله العيد مثل أي أم تهتم وتعتني بنضافة منزلها، مشيراً إلي حيويتها ونشاطها رغم كبر سنها.

وأكمل حديثه بأكياً" محدش يعيد عليا، العيد من غير أمي مش عيد" ، كما طالب حجاج بيت الله ومحبيه من المتابعين أن يدعو لها بالشفاء العاجل من أجل سلامتها وعودتها إلي منزلها في أقرب وقت .