الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شهداء ليلة العيد .. لبنان يعلن وفاة 31 شخصًا وإصابة 40 بسبب العدوان الإسرائيلي

ناصر السيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 31 شخصًا وإصابة 40 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من لبنان.

شهداء ليلة العيد في لبنان

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الاخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدًا و40 جريحًا.

وأكد بيان الصحة اللبنانية، استشهاد 14 شخصًا في برج الشمالي من بينهم طفلان و3 سيدات و 16 جريحًا بينهم 5 اطفال و 6 سيدات، بالإضافة إلى استشهاد 5 أشخاص و6 جرحى بينهم طفلان بمنطقة كوثرية الرز.

وفي حبوش استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 10 بينهم طفلان و3 سيدات، بحسب الصحة اللبنانية، التي أشارت إلى أن منطقة معركة استشهدت فيها 6 وأصيب مثلهم بينهم طفل، إلى جانب استشهاد شخصين وجريحين بمنطقة سلعا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عملياته ضد جنوب لبنان، بعد الهجمات التي شنها حزب الله على شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة إلى جانب القصف الصاروخي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.

وأضاف نتنياهو -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل أمس الثلاثاء- أن الجيش يعمل على توسيع نطاق عملياته في لبنان وينشر قوات كبيرة على الأرض، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبدأت القوات الإسرائيلية في القيام بعمليات خارج ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد منطقة تمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل بالفعل.

يذكر أن العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة تجرى على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي.

وتواصل إسرائيل تكثيف هجماتها على لبنان، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، بينما تدعي أنها تنفذ هذه العمليات لإزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله.

طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق حفظ اللحوم

