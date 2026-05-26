أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

تسريب محتمل لبيانات آلاف العملاء .. تحقيقات تنال ترامب موبيل فما القصة؟

أعلنت شركة ترامب موبايل عن بدء تحقيق في مشكلة أمنية محتملة تمس "بيانات بعض العملاء". ويتزامن ذلك مع بدء الشركة بتوزيع هواتفها الذكية T1 المصممة خصيصًا.



تقوم شركة اتصالات أطلقتها شركة عائلة دونالد ترامب بالتحقيق في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، والتي يبدو أنها كشفت البيانات الشخصية لما يقدر بنحو 27000 شخص سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون.

جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك لا يهتم بخصوصيتك.. فقد أثبت باحثون في معهد كارلسروه للتكنولوجيا هذا الأسبوع أن أجهزة توجيه الواي فاي القياسية - تلك الصناديق البلاستيكية التي اعتدنا تجاهلها في زوايا الغرف باتت قادرة على تحديد هوية الأفراد بدقة شبه مثالية.

بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

تعتزم شركة شاومي وعلامتها التجارية الفرعية ريدمي إطلاق هواتف جديدة خلال شهر يونيو. وبينما تم تأكيد إطلاق هاتف شاومي 17T في الأول من يونيو، لم يتم تأكيد موعد إطلاق ريدمي توربو 5 رسميًا بعد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع سمارت بريكس، من المتوقع إطلاق هاتف ريدمي توربو 5 في 18 يونيو المقبل

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بمواصفات ثورية وسعر معقول فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز يأتي بالعديد من المواصفات الثورية وإليك أبرزهم

جهاز ZBook 8 G2a المحمول

أعلنت شركة HP عن طرح جهاز ZBook 8 G2a، وهو جهاز كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة مزود بأحدث معالجات Ryzen AI من AMD .