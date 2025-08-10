بمواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز كمبيوتر محمول في الأسواق

وسّعت ASUS تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2025 بإضافة عرضين جديدين لتلبية احتياجات المستخدمين الأول هو جهاز Vivobook S16 المزود بالذكاء الاصطناعي، والمزوّد بمعالج Snapdragon X من Qualcomm، بينما الطراز الثاني هو جهاز Chromebook CX15 الاقتصادي، والمُوجّه للمستخدمين العاديين والطلاب. إليك المواصفات والأسعار والمزيد.

جهاز أسوس فيفوبوك S16



كشفت ASUS عن جهازي Vivobook S14 وVivobook S16 المزودين بأحدث معالجات Intel Core Ultra التي قدمت أداءً قويًا. والآن، تم تحديث طراز Vivobook S16 بمعالج Snapdragon X، وهو معالج أساسي من Qualcomm، مما يجعله في متناول الجميع ويوفر عمر بطارية أطول. كما ستحصل على وحدة معالجة عصبية (NPU) بقوة 45 طنًا في الثانية، تدعم ميزات Copilot+ وتطبيقات ASUS AI. يأتي المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 512 جيجابايت.

ميزات آسوس فيفوبوك S16

في الواجهة الأمامية، سيحصل الجهاز على شاشة OLED طويلة مقاس 16 بوصة بدقة FHD+ (1920 × 1200 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، و300 شمعة سطوع قصوى، و95% من نطاق ألوان DCI-PC.

يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 70 واط/ساعة، تدعم الشحن بقوة 65 واط عبر منفذ USB-C.

تعد كل هذه الميزات متوفرة في تصميم خفيف الوزن، حيث يزن جهاز Vivobook S16 1.74 كيلوجرام فقط.

لذا، فهو سهل الحمل على الرغم من مساحة شاشته الكبيرة. تشمل الميزات الأخرى كاميرا ويب FHD مع الأشعة تحت الحمراء، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ومكبرات صوت مزدوجة معتمدة من Dolby Atmos، وWiFi 6E، وBluetooth 5.3، ونظام تشغيل Windows 11 Home جاهز للاستخدام.

جهاز ASUS Chromebook CX15



لمن يبحثون عن جهاز كمبيوتر محمول بميزانية محدودة، إليكم جهاز ASUS Chromebook CX15 الجديد. طُرح هذا الطراز لأول مرة بشاشة LCD مقاس 15.6 بوصة بدقة FHD ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 شمعة. ومثل سابقه ، لا يزال مزودًا بمعالج Intel Celeron N4500 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. كما يوفر CX15 عمر بطارية يصل إلى 13 ساعة بفضل نظام التشغيل ChromeOS.

التسعير والتوافر

أُعلن مؤخرًا عن جهاز Vivobook S16 بسعر يبدأ من 79,990 روبية هندية. أما جهاز Chromebook CX15، فيُباع بسعر 19,990 روبية هندية.

يعد الجهازان متاحان للشراء حاليًا من الموقع الرسمي للعلامة التجارية ومن خلال منصة Flipkart