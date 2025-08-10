قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز كمبيوتر محمول في الأسواق

جهاز Chromebook CX15
جهاز Chromebook CX15
لمياء الياسين

وسّعت ASUS تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2025 بإضافة عرضين جديدين لتلبية احتياجات المستخدمين الأول هو جهاز Vivobook S16 المزود بالذكاء الاصطناعي، والمزوّد بمعالج Snapdragon X من Qualcomm، بينما الطراز الثاني هو جهاز Chromebook CX15 الاقتصادي، والمُوجّه للمستخدمين العاديين والطلاب. إليك المواصفات والأسعار والمزيد.

جهاز أسوس فيفوبوك S16
 

كشفت ASUS عن جهازي Vivobook S14 وVivobook S16 المزودين بأحدث معالجات Intel Core Ultra التي قدمت أداءً قويًا. والآن، تم تحديث طراز Vivobook S16 بمعالج Snapdragon X، وهو معالج أساسي من Qualcomm، مما يجعله في متناول الجميع ويوفر عمر بطارية أطول. كما ستحصل على وحدة معالجة عصبية (NPU) بقوة 45 طنًا في الثانية، تدعم ميزات Copilot+ وتطبيقات ASUS AI. يأتي المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 512 جيجابايت.

ميزات آسوس فيفوبوك S16 

في الواجهة الأمامية، سيحصل الجهاز على شاشة OLED طويلة مقاس 16 بوصة بدقة FHD+ (1920 × 1200 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، و300 شمعة سطوع قصوى، و95% من نطاق ألوان DCI-PC.

 يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 70 واط/ساعة، تدعم الشحن بقوة 65 واط عبر منفذ USB-C. 

تعد كل هذه الميزات متوفرة في تصميم خفيف الوزن، حيث يزن جهاز Vivobook S16 1.74 كيلوجرام فقط. 

لذا، فهو سهل الحمل على الرغم من مساحة شاشته الكبيرة. تشمل الميزات الأخرى كاميرا ويب FHD مع الأشعة تحت الحمراء، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ومكبرات صوت مزدوجة معتمدة من Dolby Atmos، وWiFi 6E، وBluetooth 5.3، ونظام تشغيل Windows 11 Home جاهز للاستخدام.

جهاز ASUS Chromebook CX15
 

لمن يبحثون عن جهاز كمبيوتر محمول بميزانية محدودة، إليكم جهاز ASUS Chromebook CX15 الجديد. طُرح هذا الطراز لأول مرة بشاشة LCD مقاس 15.6 بوصة بدقة FHD ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 شمعة. ومثل سابقه ، لا يزال مزودًا بمعالج Intel Celeron N4500 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. كما يوفر CX15 عمر بطارية يصل إلى 13 ساعة بفضل نظام التشغيل ChromeOS.

التسعير والتوافر

أُعلن مؤخرًا عن جهاز Vivobook S16 بسعر يبدأ من 79,990 روبية هندية. أما جهاز Chromebook CX15، فيُباع بسعر 19,990 روبية هندية.

يعد الجهازان متاحان للشراء حاليًا من الموقع الرسمي للعلامة التجارية ومن خلال منصة Flipkart

أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة جهاز Vivobook S16 جهاز Chromebook CX15 عمر بطارية أطول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

لجنة الحكم والمناقشة

ماجستير عن معالجة الصحافة لأحداث العملية الشاملة سيناء

الحريق

أخبار القليوبية|مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة.. ووفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك.. والإعدام شنقًا لـ 3 عاطلين.. والمشدد لـ 4 قتلوا شخصًا بـ«بنها»

شركة مياة الاقصر

«مياه الأقصر» تناقش تعزيز التواصل مع المواطنين حول مشروعات حياة كريمة والبنك الإفريقي للتنمية

بالصور

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

طريقة عمل سلطة المكرونة على طريقة هاواي

طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:
طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:
طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد