مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

ياسمين بدوي

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 .. يتساءل عنها طلاب جميع الصفوف الدراسية وأولياء أمورهم ويبحثوا عنها على مختلف محركات البحث على الانترنت.

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 

حتى الآن لم يتم الإعلان عن صدور أي قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 

وبحسب ما هو متبع في السنوات الماضية ، لا تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام جميع مدارس الجمهورية بتطبيق قرارا موحدا بشأن مواعيد المدارس في شهر رمضان ، بل يتم ترك القرار لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، لتحديد مواعيد المدارس في شهر رمضان بحسب الظروف في مدارسها

وبالفعل يتم كل عام الإعلان عن تعديل مواعيد المدارس في شهر رمضان  ، حيث يتم تقليص زمن الحصة وبالتالي تغيير موعد انتهاء اليوم الدراسي في معظم المدارس .

ومن المقرر قبل حلول شهر رمضان 2026 بوقت كاف ، أن تقوم مديريات التربية والتعليم والمدارس بإعلان مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026  في بيانات رسمية يتم نشرها على الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري الجديد 1447 هجريا عن موعد بداية شهر رمضان 2026، حيث أوضحت التقديرات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا، الموافق لعام 2026 ميلاديًا، سيكون فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأشارت الحسابات إلى أن شهر شعبان لعام 1447 هجريا سينتهي فلكيا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ليكون الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان وبداية الصيام وفقا للتقديرات الفلكية المعتمدة.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

بحسب القواعد الشرعية المتبعة، من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2026 في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب شمس ذلك اليوم، لتحديد بداية الشهر المبارك بشكل رسمي، سواء باستكمال عدة شعبان 29 أو 30 يوما وفقا لما ستعلنه دار الإفتاء.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية تتراوح مدة بقائه بين 34 و37 دقيقة.

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
علاج الإمساك
التهاب العصب السابع
نانسي عجرم
