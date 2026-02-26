مردش على رسايلي.. خالد الصاوي يكشف كواليس تصالحه مع أحمد السقا

كشف الفنان خالد الصاوي تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالفنان أحمد السقا، وذلك عقب تصريحه بأنه كان يشعر بالضيق منه بسبب عدم ردّه على رسائل بعثها إليه عبر تطبيق «واتس آب» منذ فترة.

وأوضح الصاوي، أثناء استضافته في برنامج Mirror، أن السقا كان أول من بادر بالاتصال به بعد انتشار تصريحه، قائلًا: «أحمد السقا أول واحد كلّمني لما قلت إني زعلان منه، وقال لي: أنت ليه زعلان مني؟»، وأشار إلى أن صيغة السؤال أصابته بالدهشة، موضحًا: «استغربت إنه مقاليش: إنت ليه صرّحت إنك زعلان مني؟ وهذا ما يؤكد أن اتصاله لم يكن بهدف معاتبته على تصريحه، وإننا كان عاوز يعرف سبب زعلي فعلا».

وأضاف الصاوي أن المكالمة حملت مشاعر صادقة بينهما، ولن ينسى عبارة قالها له السقا خلال الحديث: «أنت حتة مني وجزء من تاريخي»، معتبرًا أن تلك الجملة اختصرت حجم المحبة التي تجمعهما.

خالد الصاوي وغضبه من السقا

وأكد الصاوي أن غضبه من السقا لم يكن إلا من منطلق «العِشم» والصداقة القديمة، موضحًا أنه كان يتمنى أن يطمئن عليه بين الحين والآخر، خاصة في الفترات التي مرّ فيها بظروف خاصة، لكنه شدد في الوقت نفسه على قوة العلاقة بينهما قائلًا: «كنت زعلان عشان مكنش بيسأل عليّا، بس هو حبيبي في الآخر».

واختتم الصاوي حديثه بالتأكيد على أن ما يجمعه بالسقا أكبر من أي سوء تفاهم عابر، وأن العلاقة بينهما قائمة على تاريخ طويل من العمل المشترك والمودة الصادقة.