تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
مردش على رسايلي.. خالد الصاوي يكشف كواليس تصالحه مع أحمد السقا

كشف الفنان خالد الصاوي تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالفنان أحمد السقا، وذلك عقب تصريحه بأنه كان يشعر بالضيق منه بسبب عدم ردّه على رسائل بعثها إليه عبر تطبيق «واتس آب» منذ فترة.

وأوضح الصاوي، أثناء استضافته في برنامج Mirror، أن السقا كان أول من بادر بالاتصال به بعد انتشار تصريحه، قائلًا: «أحمد السقا أول واحد كلّمني لما قلت إني زعلان منه، وقال لي: أنت ليه زعلان مني؟»، وأشار إلى أن صيغة السؤال أصابته بالدهشة، موضحًا: «استغربت إنه مقاليش: إنت ليه صرّحت إنك زعلان مني؟ وهذا ما يؤكد أن اتصاله لم يكن بهدف معاتبته على تصريحه، وإننا كان عاوز يعرف سبب زعلي فعلا».

وأضاف الصاوي أن المكالمة حملت مشاعر صادقة بينهما، ولن ينسى عبارة قالها له السقا خلال الحديث: «أنت حتة مني وجزء من تاريخي»، معتبرًا أن تلك الجملة اختصرت حجم المحبة التي تجمعهما.

خالد الصاوي وغضبه من السقا 

وأكد الصاوي أن غضبه من السقا لم يكن إلا من منطلق «العِشم» والصداقة القديمة، موضحًا أنه كان يتمنى أن يطمئن عليه بين الحين والآخر، خاصة في الفترات التي مرّ فيها بظروف خاصة، لكنه شدد في الوقت نفسه على قوة العلاقة بينهما قائلًا: «كنت زعلان عشان مكنش بيسأل عليّا، بس هو حبيبي في الآخر».

واختتم الصاوي حديثه بالتأكيد على أن ما يجمعه بالسقا أكبر من أي سوء تفاهم عابر، وأن العلاقة بينهما قائمة على تاريخ طويل من العمل المشترك والمودة الصادقة.

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

الجمارك تنجح في تحصيل 29.7 مليون جنيه من بيع 53 سيارة مستوردة

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

بنك مصر يوقع بروتوكولا بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

