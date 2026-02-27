أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري

أذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل أولاد الراعي ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد المصري، وشهدت الحلقة حدوت مشادة بين أحمد عيد وماجد المصري، وقد انفعل الأول واطلق النار علي شقيقه، إلا أن الطلقة جاءت بشكل جانبي، وبريء ماجد المصري شقيقه امام النيابة حيث أكد أن الطلقة خرجت بشكل خطأ أثناء تنظيفه المسدس.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.



وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.



مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.