نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة

واصل مسلسل «درش» فرض هيمنته على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة التاسعة، حيث تصدر هاشتاج "#مسلسل_درش" و"#مصطفى_شعبان" الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، كما احتل قائمة الكلمات الأعلى بحثًا على جوجل، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة جماهيره والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاقه.

شهدت الحلقة التاسعة كشف مصطفى شعبان (درش) لخطة محمد علي رزق ونضال الشافعي (هلال وبكر) في شراء محل والد حنضل وتجديد عقده سنويًا بالتعاون مع أحمد فؤاد سليم (المعلم سنوسي)، بعد أن اكتشف رياض الخولي (المعلم كرامة) الأمر من خلال فريد النقراشي دومة، ما أضاف بعدًا جديدًا من التشويق على الأحداث.

تفاعل الجمهور مع الحلقة كان واسعًا، حيث أشادوا بالأداء المتقن لـ مصطفى شعبان، مؤكدين قدرته على تقديم شخصيات مركبة ومختلفة كل موسم، مع الحفاظ على حضوره القوي على الشاشة.

كما نال الحوار المكثف والحبكة المحكمة إشادات كبيرة، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث وتزايد التشويق.

ويستمر المسلسل في حصد الإشادات الجماهيرية والنقدية، وسط تأكيدات بأن العمل يعكس مستوى متقدمًا من النضج في الكتابة والإخراج، ويقدم محتوى دراميًا متجددًا يواكب تطلعات المشاهدين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» في تمام الساعة 8:30 مساءً.